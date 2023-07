Brookly, Romeo, Cruz y Harper Beckham: cuántos años tienen, a qué se dedican y en qué clubes juegan los hijos de David y Victoria

La dinastía Beckham sigue los pasos de sus padres: desde el fútbol a la música, pasando por otras artes. Conoce a qué se dedican los hijos de David.

David Beckham es una leyenda del fútbol, tanto por su habilidad dentro de la cancha como por ser una máquina del marketing fuera del césped. Considerado como uno de los mejores mediocampistas de la historia, el actual socio del Inter Miami siempre fue amado por las cámaras y su vida fue tapa de medios deportivos y de la fárandula.

¿Cuántos hijos tiene Beckham?

Casado con la ex Spice Girls, Victoria Adams (devenida en Victoria Beckham), la pareja tiene cuatro hijos que empiezan a definir su futuro profesional muy cercano a las carreras de sus padres. En GOAL te contamos a qué se dedican y cuántos años tienen Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper Beckham.

BROOKLYN BECKHAM (04/03/1999 - 24 años)

Getty Images

Casado recientemente con Nicola Peltz, el hijo mayor de David, Brooklyn Beckham, exploró diversdad vocaciones sin dedicarse de lleno a una en específica. Fue futbolista pero su carrera no prosperó; estudió fotografía en la Parsons School of Design de New York pero no terminó sus estudios. También mostró su faceta culinaria compartiendo recetas en Instagram pero al parecer la demanda le pareció demasiado.

ROMEO BECKHAM (01/09/2002 - 20 años)

@romeobeckham Instagram

El segundo hijo de David y Victoria, Romeo, es el más cercano a la carrera de su padre y tal vez el que tiene más definidas sus vocaciones. Ha trabajado como modelo para marcas como Burberry, Puma y Saint Laurent y fue portada de revistas como VOGUE. Por otro lado, también se dedica al fútbol y juega en la filial del equipo del que es dueño su padre, el Inter de Miami II que milita en la liga MLS Next Pro. Con la disciplina adecuada, podría ser un nuevo compañero de Lionel Messi en el primer equipo.

CRUZ BECKHAM (20/02/2005 - 18 años)

El tercer hijo de la dinastía Beckham, Cruz, ha seguido los pasos de su madre y se dedicó a la música. Para el joven, este es su "gran amor" y ha colaborado con artistas como Justin Bieber. ¿Cuántas canciones tiene? Publicamente ha lanzado una sola, "If everyday was Christmas".

HARPER BECKHAM (11/07/2011 - 12 años)

Harper Seven Beckham es la hija más joven de David y Victoria. Estudió en la academia de artes escénicas Italia Conti y ha tomado clases de Ballete.