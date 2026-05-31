Brobbey se muestra sincero sobre la situación actual del Ajax

En una entrevista con Voetbal International, Brian Brobbey admite que sigue de cerca al Ajax. Sabe que el club ha tenido un año decepcionante, aunque él ha brillado en su debut con el Sunderland en la Premier League.

El Ajax lo vendió la temporada pasada por 20 millones de euros en una transferencia polémica, pero su afecto por el club de Ámsterdam permanece intacto. «No, desde luego que no, el Ajax está y siempre estará en mi corazón. Sigo viendo todos los partidos en mi iPad. No ha sido una temporada fácil; no es agradable ver al Ajax así. Es molesto».

Pese al quinto lugar en la Eredivisie y la clasificación para la fase previa de la Conference League, confía en que el club remontará: «Han fichado a un nuevo director técnico (Jordi Cruyff) y, creo, también llegará otro entrenador, así que espero que todo mejore».

En su última temporada con el club marcó solo siete goles: «No fueron muchos, pero otras cosas, como mantener la posesión y ayudar al equipo, sí funcionaron. Farioli me decía que siguiera adelante y que era muy importante para él. Eso aprendí ese año: siempre hay que seguir adelante, porque él siempre me volvía a poner».

«No fue la temporada que esperaba en el Ajax, pero él me consideraba importante y veía lo que hacía por el equipo. Así que, en realidad, lo recuerdo con cariño», afirma Brobbey, que con el Sunderland logró, de forma sorprendente, una plaza para la Europa League en la última jornada de la temporada.

«En realidad esperaba que el Ajax también se clasificara para la Europa League; habría sido bonito volver al Johan Cruijff Arena, pero bueno, por desgracia», afirma el delantero holandés que juega en Inglaterra.

Ahora, su prioridad es el Mundial con la selección holandesa: Ronald Koeman lo incluyó en la lista de 26 para la fase final.