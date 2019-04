Brian Fernández reconoció que el equipo que más le llama la atención es Tigres

El argentino es una de las grandes figuras del Clausura 2019 con 11 anotaciones.

Brian Fernández es una de las grandes revelaciones del Clausura 2019, siendo el segundo máximo anotador del certamen por detrás de Ángel Mena. Y es por eso que el delantero del Necaxa tiene una buena cantidad de pretendientes; sin emargo, el argentino tiene claro cuál es el equipo que más le atrae: Tigres.

"Tampoco es que he escuchado miles de clubes. A mí me atrae un club que me encanta, que es Tigres. Me sentí muy bien en esa cancha, la afición se portaron conmigo muy lindos. Es uno de los clubes que más me gusta", dijo Fernández en zona mixta, luego de la victoria de ante en la Jornada 14.

De igual manera, Fernández dejó claro que su predilección por los Felinos no significa que su futuro esté en el equipo del Tuca Ferretti. "No quiere decir que quiera ir allá (Tigres) o no. O que me compran. Mi versión es que es un equipo lindo", sentenció el goleador de los Rayos", aseguró el delantero de los Rayos.

El argentino ha tenido un notable rendimiento en lo que va del Clausura 2019, convirtiendo un total de 11 goles que tienen al Necaxa con el boleto a la Liguilla prácticamente asegurado. Todo esto despertó el interés de grandes clubes de la e incluso de la , pues en lo siguen de cerca.