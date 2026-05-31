Brian Brobbey: «Kenneth Taylor no parecía muy contento, pero me entendió, jaja»

A petición del Algemeen Dagblad, Brian Brobbey repasa su primera temporada con el Sunderland. El exdelantero del Ajax reconoce una gran diferencia de nivel entre la Vriendenloterij Eredivisie y la Premier League.

«Es fantástico demostrar mi valía, pero también es muy duro», reconoce Brobbey una semana después de la victoria 2-1 sobre el Chelsea. «Aquí todos son fuertes y listos. Por eso hay que estar a tope cada partido, incluso ante Wolves o Burnley. No puedes bajar la guardia».

Brobbey cerró la temporada con siete goles. «Podrían haber sido más, pero, si ves de dónde vengo, creo que he evolucionado bien. La próxima temporada espero llegar a los dos dígitos», afirma el ambicioso delantero, que nunca olvidará un tanto en particular.

En noviembre, el Sunderland perdía 1-2 contra el futuro campeón, el Arsenal, hasta que Brobbey igualó de forma acrobática en el descuento. «Ese gol me dio un subidón enorme; ahí sentí que pertenezco a esta liga».

Recuerda como el más bonito el que marcó al Tottenham tras una jugada con Enzo Le Fée: «Es mi nuevo Kenneth Taylor; se lo dije a Kenneth y no lo tomó muy bien, pero me entendió, jaja».

En marzo llegó otro momento clave: marcó en el descuento ante el archirrival Newcastle United, dando el derbi al Sunderland. «Ese fue el más importante. Para la afición y para mí. Vi lo que el partido significaba para la ciudad y nuestros seguidores. Nunca olvidaré su alegría tras ese gol».

No se arrepiente de haber dejado el Ajax por la Premier: «Es un sueño jugar en la mejor liga del mundo».