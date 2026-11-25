Cómo ver el Brann vs AGF con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Brann Stadion

El Brann recibe al AGF en el Brann Stadion de Bergen en la Conference League. El equipo noruego busca aprovechar su buena posición en la fase de liga.

El equipo de Eirik Horneland llega al encuentro invicto en sus últimos cinco partidos, con tres victorias y dos empates. Su resultado más reciente fue un triunfo por 4-3 a domicilio ante el KFUM en la Eliteserien.

El Brann ocupa la sexta posición en la tabla de la Conference League. El empate a 1-1 ante el St.Truiden a principios de este mes demostró que puede sumar puntos en Europa, aunque ha encajado goles en cada uno de sus últimos cinco partidos, salvo en la victoria copera ante el Grorud.

El AGF de Jakob Poulsen llega a Bergen como visitante y ocupa la 24.ª posición en la clasificación. Ha mostrado capacidad de reacción en las últimas semanas y hace solo unos días ganó 2-1 al Lyngby en la Superliga.

Ese resultado llegó después de una victoria por 2-0 ante el AC Horsens y un empate sin goles frente al Braga en la Conference League. El equipo de Poulsen ha ganado tres de sus últimos cinco partidos.

La diferencia de posiciones en la fase de liga añade interés al encuentro: el Brann quiere consolidarse y el AGF necesita puntos. Esto es lo que debes saber para seguir el partido.

La información oficial sobre la emisión del Brann vs AGF aún no está disponible. Los detalles del canal de televisión y la emisión online se añadirán cuando se confirmen.

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