Braithwaite: "Me siento orgulloso y honrado por llevar el 9 en el Barcelona"

El asunto del '9' en el Barcelona sigue coleando. Tras la frustrada llegada de Lautaro Martínez, con quien el Barça negoció desde el pasado invierno, pasando por la salida de Luis Suárez al Atlético y la no contratación de Depay con quien estaba todo cerrado y cuyo acuerdo se fue al traste en el último momento, el Barça solo se ha quedado con un '9' puro. No solo por el dorsal que viste si no porque es lo más parecido a ello que tiene Koeman.

Lo cierto es que Martin Braithwaite tiene ganas de convencer a su entrenador y demostrarle que puede ser ese jugador que busca y que nunca llegó.

El danés, que hace unos meses atendió a Goal para afirmar que "el Camp Nou le quiere por ser como es", respondió a las preguntas que le hicieron sus seguidores a través de sus redes sociales y contestó al tema de haber elegido el '9'.

El ex del , llegado al la temporada pasada tras el Mercado de Invierno para suplirla baja de Dembélé, pero que apenas ha visto menguar su protagonismo, confesó que "mi motivación para mejorar es ganar trofeos y mostrar la mejor versión de mi mismo", ha respondido.

I’m really honored and proud. So many great players have worn that number in the past. But wearing the badge of @fcbarcelona will always be special for me 😊 https://t.co/Py4eBqaO8V