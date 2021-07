Braithwaite, dispuesto a salir pese a que su marcha no será inmediata

Desde el club admiten que el delantero danés entiende la situación y aceptará marcharse, aunque las negociaciones no serán sencillas ni rápidas

Martin Braithwaite sabe que su futuro se encuentra lejos de Barcelona. El delantero danés, que hizo una buena Eurocopa con su selección, es consciente de que los lazos que le unen al Barça se están deshaciendo y que esta próxima temporada, con los fichajes del 'Kun' Agüero y de Memphis Depay y la recuperación de Ansu Fati, sus opciones para saltar al césped del Camp Nou se reducirán todavía más. Sus oportunidades han pasado y ahora, con la economía muy tocada, el Barcelona necesita buscarle una salida para ahorrarse su ficha e ingresar una cantidad decente por el traspaso. Sin su marcha, junto a las de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic y Philippe Coutinho, la entidad barcelonista tendrá dificultades para inscribir a los cuatro nuevos fichajes y a Lionel Messi, del que se espera todavía la oficialidad de la renovación.

A diferencia de lo defendido durante las últimas semanas por su representante Hasan Çetinkaya, quién decía que Braithwaite no se iba a mover del Barça, desde la entidad barcelonista aseguran a Goal que el delantero internacional ya está dispuesto a escuchar ofertas. Braithwaite está abierto a salir del Barcelona, entiende la situación por la que pasa el club y aceptará un traspaso siempre que la propuesta económica y deportiva que le llegue sea atractiva. En estos momentos, el '9' tiene varias ofertas, sobre todo de la Premier League, pero no se ha sentado todavía a negociar con ningún club.

Según cuentan las mismas fuentes, el Barça todavía no tiene sobre la mesa ninguna oferta que le convenza. Han llegado aproximaciones, pero ninguna que se acerque a la cantidad por la que el club considere en venderle. De hecho, desde el Barcelona creen que las negociaciones no serán rápidas y que la salida de Braithwaite no será inmediata. El mercado es largo, hay tiempo para analizar y negociar, y no consideran que haya que forzar la máquina para quitárselo de encima pronto y mal. No quieren regalarlo.

La temporada pasada, Braithwaite jugó 42 partidos, aunque fue de los futbolistas menos usados de la plantilla. En total, disputó 1.716 minutos, unas cifras parecidas a las de Gerard Piqué, que acumuló cuatro meses lesionado, y Sergi Roberto, que también pasó buena parte del curso en el dique seco. Fue titular en 15 encuentros y marcó 7 goles. Pero la Eurocopa le ha revalorizado y ahora tiene mucho más mercado que meses atrás. Entramos en agosto, la recta final para que el Barcelona defina su plantilla. Vienen curvas.