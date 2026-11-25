Cómo ver el Braga vs KuPS con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 15:00 Estadio Municipal de Braga

El Braga recibe al KuPS en el Estadio Municipal de Braga en un partido de la fase de liga de la Conference League.

El equipo portugués llega en un buen momento en las competiciones nacionales. En su último partido, el conjunto de Franclim Carvalho ganó 0-2 a domicilio al Vitoria de Guimaraes en la Copa de Portugal.

Antes había vencido 0-1 al Rio Ave en liga y 3-0 al Famalicao. En Europa, el Braga empató sin goles con el AGF a principios de noviembre.

El KuPS llega a Portugal en una situación mucho peor. El equipo de Miika Nuutinen no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos y su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el FC Inter Turku en la Veikkausliga.

Sin embargo, el club finlandés sí mostró resistencia en Europa. Empató 0-0 con el Gent en la Conference League la misma noche en que el Braga empató con el AGF.

La clasificación refleja la diferencia entre ambos equipos. El Braga ocupa el 17.º puesto en la Conference League, mientras que el KuPS es 33.º.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Braga vs KuPS. Los detalles del canal de televisión y del streaming se añadirán cuando se confirmen.

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