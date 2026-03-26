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Vicario Dimarco Esposito Italia Irlanda del Nord esultanza tv 2026 16.9Rai Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bosnia gana, los Azzurri lo celebran: Dimarco y Pio Esposito exultan tras el penalti decisivo, las imágenes se vuelven virales

Italy
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland

La Rai retransmite la celebración de los Azzurri.

Italia se enfrentará a Bosnia-Herzegovina en la final de la repesca para intentar clasificarse para el próximo Mundial, y la ciudad de Zenica acogerá el último partido.


Los jugadores de la selección italiana también asistieron a la tanda de penaltis disputada en el Cardiff City Stadium entre Gales y Bosnia, desde un palco del New Balance Arena.



Copa del Mundo - Clasificación UEFA
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Las imágenes de laRai mostraron la alegría de algunos de los protagonistas de la Azzurri por la victoria de Bosnia, entre ellos Federico Dimarco, Pio Esposito y Guglielmo Vicario.


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