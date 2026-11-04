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Liga de Campeones
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Con la colaboración de

Borussia Dortmund vs. Real Betis, hoy en directo: ¿quién televisa y transmite el partido por streaming?

Borussia Dortmund vs Real Betis
Borussia Dortmund
Real Betis
Liga de Campeones

En la Champions League, el Borussia Dortmund se enfrenta al Real Betis. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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Borussia Dortmund vs. Real Betis: hora de inicio

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Liga de Campeones - Jornada 4
Signal Iduna Park

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: ¿quién lo transmite hoy en directo por televisión y streaming?

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis se puede ver en directo por DAZN. En Suiza, SRF zwei transmite el encuentro. A continuación se detallan todas las opciones para seguirlo.

Temas de la semana: ¿cómo les ha ido a Borussia Dortmund y Real Betis?

El Dortmund llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue el 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Antes, el BVB ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt y se impuso por 1-2 en el campo del Sabah FK en la Champions League. En total, el Dortmund marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

El Real Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Feyenoord Rotterdam en la Champions League. Su único empate fue un 0-0 frente al Celta de Vigo. La contundente derrota por 2-5 ante el Barcelona sigue siendo su único tropiezo. El Betis marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco partidos.

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: alineaciones

Borussia Dortmund contra Real Betis alineaciones

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formación
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonF. NmechaF. NmechaJ. BellinghamJ. BellinghamJ. VeermanJ. VeermanS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesA. OrtizA. OrtizV. GomezV. GomezNatanNatanD. LlorenteD. LlorenteF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottAntonyAntonyN. DeossaN. DeossaD. CeballosD. CeballosA. EzzalzouliA. Ezzalzouli
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Once inicial

Real Betis

Suplentes

Manager

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini
Borussia Dortmund

Lesiones y suspensiones

Real Betis

Borussia Dortmund vs. Real Betis: estado de forma

BVB

BVB - Formulario

FCU
D0-0
SAB
W1-2
SGE
W1-0
SVW
W3-2
FCB
D2-2
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BET

BET - Formulario

POR
W3-2
BAR
L2-5
FEY
W1-0
CEL
D0-0
MAL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Borussia Dortmund vs. Real Betis: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Borussia DortmundEmpateReal Betis
1
0
0
Amistosos
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
F
2Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
W
W
W
W
3
ArsenalArsenalARS
431072+510
W
D
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
431074+310
D
W
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
W
L
W
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
L
W
W
W
7
ComoComoCOM
4301115+69
W
W
L
W
8
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
L
W
W
W
9
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
430184+49
W
L
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
4220125+78
W
D
D
W
11
Manchester CityManchester CityMCI
421195+47
D
W
L
W
12
BrujasBrujasCLB
421196+37
D
W
W
L
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
L
D
W
W
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
421154+17
D
W
L
W
15
Inter MilánInter MilánINT
420286+26
W
W
L
L
16
LASKLASKLAS
4202109+16
W
W
L
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
W
L
L
W
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
W
W
L
L
19
Sabah FKSabah FKSAB
420246-26
W
L
W
L
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
41212205
D
W
L
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
W
D
L
D
22
RomaRomaROM
4112108+24
L
W
L
D
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
L
L
W
D
24
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
L
D
W
L
25
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
L
W
L
26
RB LeipzigRB LeipzigRBL
411238-54
D
L
W
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
410358-33
L
W
L
L
28
FC OportoFC OportoPOR
410336-33
W
L
L
L
29
LensLensRCL
410338-53
L
L
L
W
30
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
L
L
W
L
31
AEK AtenasAEK AtenasAEK
4103511-63
L
L
L
W
32
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
L
L
W
L
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
401348-41
L
D
L
L
34
VikingVikingVIK
4013510-51
L
L
D
L
35
LilleLilleLIL
4013410-61
D
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
4004117-160
L
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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