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La UEFA Champions League en televisión

Borussia Dortmund vs. Real Betis: hora del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: ¿dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming?

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis se podrá ver en directo en DAZN. En Suiza, SRF zwei retransmitirá el encuentro. A continuación se detallan todas las opciones para verlo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Borussia Dortmund y Real Betis?

Dortmund llega a este partido con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue el 2-2 contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Antes, el BVB ganó 1-0 al Eintracht Frankfurt y se impuso por 1-2 en el campo del Sabah FK en la Champions League. En total, Dortmund marcó siete goles y encajó cinco en esos cinco partidos.

Real Betis suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 1-0 al Feyenoord de Róterdam en la Champions League. Su único empate fue un 0-0 contra el Celta de Vigo. La abultada derrota por 2-5 ante el Barcelona sigue siendo su único tropiezo. Betis marcó seis goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Borussia Dortmund vs. Real Betis: alineaciones

Borussia Dortmund vs. Real Betis: estado de forma

Borussia Dortmund vs. Real Betis: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Amistosos Borussia Dortmund BVB 2 Real Betis BET 0 F 2 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

Borussia Dortmund vs. Real Betis: las clasificaciones