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Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: hora del partido

Bundesliga - Jornada 11 29 nov 2026 - 13:30 Signal Iduna Park

El Borussia Dortmund recibe al Bayer Leverkusen en la Bundesliga. El partido se disputa en el Signal Iduna Park de Dortmund. El líder se enfrenta al quinto clasificado.

El BVB llega al encuentro con la moral alta. El equipo de Niko Kovac ganó por 0-1 al Borussia Mönchengladbach en su último partido y logró un empate 1-1 ante el Arsenal a domicilio en la Champions League.

En Londres destacó especialmente la defensa, con Joane Gadou, que preparó el gol del empate de Maximilian Beier con una gran jugada individual. La línea de tres también se muestra sólida en la liga.

El Bayer Leverkusen ha recuperado el rumbo tras una etapa irregular. A las órdenes de Carles Martinez, el equipo ganó recientemente por 4-0 al Paderborn y por 0-2 al Dinamo Zagreb a domicilio en la Europa League.

Antes había sufrido dos reveses: una derrota por 0-1 ante el Marsella y otra por 4-2 en casa del Stuttgart. Su reciente racha de tres victorias consecutivas demuestra que el Leverkusen ha reaccionado.

Así está el panorama antes del partido. Aquí os contamos dónde podéis ver en directo el Dortmund contra el Leverkusen.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen?

El Borussia Dortmund suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente empató 1-1 ante el Arsenal a domicilio en la Champions League. Antes, el BVB ganó 0-1 en Gladbach y 2-1 al Elversberg, mientras que en octubre empató 2-2 con el Bayern de Múnich. En total, el Dortmund marcó ocho goles y encajó cinco.

El Bayer Leverkusen acumula tres victorias y dos derrotas. En su último partido ganó 0-2 al Dinamo Zagreb a domicilio; antes venció 4-0 al Paderborn y 1-2 al 1. FC Köln fuera de casa. Entre esos resultados figuran la derrota por 0-1 ante el Marsella y la sufrida por 4-2 en Stuttgart. El Leverkusen marcó diez goles y encajó seis, y mantuvo la portería a cero en dos partidos.

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: alineaciones

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: estado de forma

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: enfrentamientos directos

Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen: las clasificaciones