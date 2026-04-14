Borussia Dortmund: toda la información sobre la retransmisión, de un vistazo: ¿Quién emite los partidos del BVB en directo por TV y en streaming?

Aunque el BVB ya quedó eliminado de la Copa DFB, sigue en la Bundesliga y en la Liga de Campeones. Para no perderse ningún partido, habrá que contratar varias suscripciones con distintos proveedores.

Aquí te contamos qué canales retransmiten los partidos del BVB.

Aquí tienes toda la información sobre dónde ver los partidos del BVB en TV y streaming.

Ver al Borussia Dortmund en la Bundesliga y la Liga de Campeones en directo por TV y streaming

En la temporada actual, los derechos de la Bundesliga se reparten entre Sky y DAZN. Sky transmite el partido del viernes por la noche, todos los del sábado por la tarde y el encuentro estelar del sábado por la noche, es decir, alrededor del 80 % de la liga. Puedes ver los partidos del BVB en streaming en WOW o a través de la app Sky Go.

DAZN emitirá la mayoría de los partidos de la Bundesliga en la temporada 2025/2026, incluyendo la jornada del sábado. También ofrecerá en directo y en exclusiva los encuentros individuales del domingo. La programación dependerá del horario del Borussia Dortmund.

En abierto, SAT.1 solo emitirá encuentros seleccionados, como el partido inaugural de ida y vuelta o el último viernes antes del parón invernal.

Getty

Los partidos de la Liga de Campeones se reparten entre DAZN y Amazon Prime: DAZN emitirá ocho de los nueve encuentros del martes, todos los del miércoles y las conferencias de ambos días; Amazon Prime ofrecerá el partido estelar del martes.

Si el Borussia Dortmund llega a la final, se verá en abierto en ZDF.

Borussia Dortmund: toda la información de la retransmisión. ¿Quién emite los partidos del BVB en TV y en streaming?

Si no puedes verlos en directo, visita nuestra web: te ofrecemos el marcador en vivo de cada partido del BVB.

Getty Images

¿Quién emite los partidos del BVB en TV y streaming? El club en breve