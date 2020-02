Bordalás, pelillos a la mar con Setién: “Puede que me faltase al respeto pero no soy rencoroso”

El técnico del Getafe habló sobre su relación con Setién antes del duelo entre azulgranas y azulones.

y cruzan sus caminos esta próxima jornada con las miradas puestas en los banquillos.

Bordalás, técnico de moda del fútbol español y que está cuajando una grandísima temporada con el Getafe al que tiene tercero, pasó por los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para hablar al respecto quitándole importancia a lo sucedido: “Puede ser que me faltase al respeto en algún momento de mi pasado. No soy una persona rencorosa, lo olvido, todos nos equivocamos en algún momento determinado. Para mí Setién es un magnífico entrenador"

Sobre si se saludara con el entrenador azulgrana antes del partido, Bordalás es claro y afirma que "lo normal es que el entrenador local salude al visitante, si me viene a buscar le saludaré”.

De dónde viene ese pique

Tuvieron sus rifirrafes cuando Setién entrenaba al Lugo y Bordalás al donde el ahora técnico culé se despachó a gusto. "Nos hemos dejado ganar por un equipo que no se lo ha merecido. Me cabrea ver a los jugadores perder tiempo. De los equipos que están arriba, espero que el Alcorcón no ascienda, porque da pena verlos".

En la misma línea se pronunció cuando entrenaba al y cayó frente a unos azulones entrenados por Bordalás. "Me ha parecido lamentable. El Getafe es el equipo que más faltas hace. Él lo sabe y es lamentable que se hayan dado sólo tres minutos de añadido. Es siempre lo mismo. Estas cosas las tienen que mirar porque la culpa la tienen los árbitros. No se puede permitir que se jueguen sólo 25 minutos en cada tiempo. Esto no es fútbol. Esto es otra cosa. Me hierve la sangre”