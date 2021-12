Bordalás ha sido la mejor noticia del 2021 para el Valencia CF

Si gana al Espanyol esta tarde el Valencia CF dormirá al menos dos noches en posiciones Champions y eso es mérito del técnico José Bordalás, que ha conseguido sacarle partido a una plantilla muy limitada, con muchas carencias y encima golpeada por las lesiones y ahora el COVID. El técnico valenciano ha sido la gran noticia de 2021 para el valencianismo y el único rayo de luz al que acogerse ante la tiniebla constante que es el máximo accionista, Peter Lim, y su gente.

Alto y claro. Así fue como se expresó este jueves en la previa Bordalás ante los medios de comunicación. Sabedor de la fuerza que tiene ahora mismo dentro de la entidad, y de cara al exterior, por los resultados que ha obtenido en la primera vuelta, que puede cerrar con 34 puntos. El mister no se cortó y con mucha serenidad, buenas palabras y labia apretó las tuercas de lo lindo a la propiedad pidiéndoles fichajes inminentes.

No pidió jugadores top, como él mismo afirmó, sino jugadores comprometidos que vengan ayudar al equipo en un momento de dificultad ya que el COVID se ha vuelto a colar en los vestuarios del mismo modo que en nuestras vidas, y junto a las lesiones que está padeciendo el equipo hace que se divise una segunda vuelta compleja, hay un enero infernal, si no llegan refuerzos en plural que es lo que demandó el técnico.

Es llamativo que haya quien aún no se de cuenta de que Meriton no transige y no cede ante nadie. Siguen cometiendo los mismos errores y no dan marcha atrás. No hay necesidad ninguna, ahora que el equipo parece funcionar y el entrenador vuelve a ser una figura querida por los aficionados. No deberían llevarle al extremo y hacerle que aparezca en sala de prensa a desgastarse pidiendo cosas lógicas. Esa es la tristeza, que Meriton ha convertido al Valencia CF en un club tan ilógico que el entrenador tiene que salir públicamente a pedir fichajes y a decir lo que todos sabemos. Que el Valencia CF es un grande y que necesita reforzarse porque todos lo están haciendo, incluido los que están económicamente peor.

El club se reunió este jueves con las instituciones para enseñarles un Power Point sobre lo que quieren hacer con el Nuevo Mestalla y en esa reunión, le dijeron a los políticos que tengan paciencia y entiendan que son el tercer club de España con más deuda, tras Barça y Real Madrid. Como si la deuda la hubieran generado otros y no ellos que prometieron liquidarla en 7 años y concretamente lo que han hecho ha sido aumentarla en 150 millones desde que gestionan (destrozan) la entidad.

Aún con ello, el mercado da opciones y Bordalás señaló al Barça como ejemplo. Vino a decir que han visto que no pueden competir y se han movido para arreglarlo y fichar. Y ahí radica la gran diferencia. En el Valencia nadie trabaja para arreglar el desaguisado económico que han liado. Todo es esperar a que el equipo vaya a Europa, para en vez de vender casi todo, vender un poco menos en verano y volver a penar para conseguir alguna cesión e invertir entre nada y menos en lo deportivo.

Ha llegado un punto donde el Valencia CF que hace poco accedía a jugadores de grandes clubes que no tenían minutos porque querían estar cerca de esos equipos, ve como Sevilla, Betis, Atlético o incluso Villarreal rastrean esos mercados y hablan de nombres como Martial, Lo Celso, Juan Mata o Lacazzette, y en Mestalla va justo poder conseguir libre a un jugador que quiere salir de China y que conoce a Bordalás porque jugó a sus órdenes en el Elche en segunda. Esa es la triste realidad del Valencia y aún con todo ello, Bordalás no frena, no se rinde y va a intentar tener al equipo arriba y pelear por la Copa del Rey.

El artículo sigue a continuación

A este 2022 le pido mucha salud para todos, mucho amor y que aparezca por fin el rayo de luz que merece el valencianismo. Que se marche Peter Lim y que Bordalás tenga gente competente cerca porque se ha ganado un proyecto importante al frente del banquillo de Mestalla.

Héctor Gómez