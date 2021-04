Bordalás en Goal: "Cuando hablan de ti, es porque estás haciendo las cosas bien"

El técnico del Getafe, José Bordalás afronta su partido contra el Barça convencido de la victoria y de que su equipo recibe más elogios que críticas

Jose Bordalás (Alicante,1964) lleva 28 años entrenando equipos de fútbol. Hoy, es uno de los entrenadores españoles con mejor cartel, status que no le ha sido conferido por ciencia infusa, si no que se ha trabajado él solito a golpe de tenacidad y mucho barro, en esas categorías que forjan férreos entrenadores. Ascendió al Deportivo Alavés y fichó por un Getafe en Segunda, al que llevó hasta unos octavos de final de la Europa League. Eran otros tiempos. Hoy, su lucha es otra. Sus convicciones, no.

Menudo momento para enfrentarse al Barcelona

"Cuando se enfrentas a un equipo que está peleando por el Campeonato se acentúa la dificultad. Aún así, lo afrontamos con mucha ilusión. Este partido es muy importante para ambos. No solo para nosotros".

¿A quién ve hoy con más opciones para ganar la Liga?

"El Atleti es el líder. Lleva toda la temporada en la zona alta. Ahora está más ajustado pero es un equipo muy competitivo tiene una magnífica plantilla y un gran entrenador. Va a pelear, seguro, hasta el final para que no le arrebaten el campeonato. Claro que por detrás vienen Madrid y Barcelona...".

Este año que las cosas van regular, el Getafe saca mejor balance contra los grandes ¿Les motivan más?

"No, no. No hay una motivación extra. Ha coincidido que esta temporada está siendo más real en cuanto a objetivos, porque somos un equipo para asegurar la permanencia y hemos tenido tres años en que hemos superado las expectativas. Durante esos tres años no fuimos capaces de hacer un buen papel con los grandes. Curiosamente este año que tenemos mayor déficit de puntos hemos ganado al Barça en el Coliseum, hemos empatado con el Atleti... cosas del fútbol".

El cambio del equipo ha sido mareante ¿esperaba una temporada así?

" Yo sí lo esperaba así. Siempre aspiras a que sea mejor pero sabíamos, y lo hablamos con el presidente incluso, que iba a ser un año difícil, complicado. Y se ha cumplido. Yo hubiera querido estar a estas alturas con más puntos. Pero es lo que tenemos y hay que asumirlo y trabajar con ilusión".

Javier Clemente nos dijo hace unos días que el gran error de muchos era querer jugar como Guardiola sin tener los jugadores que tiene Guardiola

"Hay cosas con las que estoy muy de acuerdo con él. Siempre he sido muy realista y me he adaptado a los jugadores y equipos que tengo y a interpretar el juego que eso me permite. A mí me gusta el juego de los equipos de Pep. Disfrutaba con nuestra selección, cómo no. Pero te tienes que adaptar a tu realidad. Es de sentido común".

Pues su realidad ha sido muy criticada. Es el precio que tiene ser más intenso que fino estilista...

No voy a entrar en eso porque me siento muy orgulloso. Cuando hablan de un equipo es porque está consiguiendo hacer las cosas bien. Lo que ha conseguido mi equipo no se logra sólo con intensidad o sólo con trabajo. Hay que hacer otras muchas cosas para conseguir buenos resultados. Hemos tenido más elogios que críticas. Esto forma parte del fútbol. Estoy muy satisfecho y sí pienso que se nos valora en nuestra justa medida".

¿Se arrepiente de no haber cambiado de aires cuando le iba mejor?

El artículo sigue a continuación

"No me gusta pensar en el pasado. No me arrepiento de lo que hice. Al final, uno tiene que tomar decisiones. Con algunas aciertas y con otras no. Cogí al Getafe penúltimo en Segunda División. Muchos me decían que estaba loco al tomar una decisión tan arriesgada. Yo venía de un ascenso con el Deportivo Alavés. El 90% de mi entorno me aconsejó que no me hiciera cargo de un equipo en esa situación. Yo acepté el reto. Era complicado pero salió bien. Ahora, estoy dirigiendo a un equipo en una Liga como ésta. Soy muy afortunado".

¿Qué cuerpo se le queda a un entrenador de un club modesto cuando oye hablar de la Superliga?

"Prefiero reservarme la opinión porque desconozco los pormenores. Mi día a día me ocupa mucho, dado lo que tenemos en juego. Sobre eso deben opinar los presidentes. Nosotros somos sólo trabajadores. Pero te diré que a los modestos nos gustaría siempre tener opciones".