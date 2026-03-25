Bonolis sobre la lucha por el título: «El Milan tiene una suerte increíble, el Nápoles es un equipo magnífico»

SportItalia ha entrevistado al famoso seguidor del Inter, Paolo Bonolis. El conocido presentador de televisión da su opinión sobre la lucha por el Scudetto: «Me preocupan ambos, en el sentido de que son dos plantillas espléndidas: el Nápoles se ha visto frustrado por una serie de contratiempos fatales a lo largo de la temporada, es un equipo magnífico. Hojlund me gusta muchísimo y ahora han vuelto De Bruyne, Anguissa y McTominay: en resumen, es un equipo de primera. El Milan de Allegri, ¿qué te voy a decir? Me preocupa un poco menos por la plantilla en sí, que por lo demás es excelente, pero al mismo tiempo tienen una suerte impresionante. Pero la suerte no se puede controlar... Son dos equipos importantes: seis puntos son muchos y espero que sepan gestionarlos».