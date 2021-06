Bono en Goal: "El Sevilla es un club perfecto para seguir mejorando"

El portero hace balance un balance muy positivo de su segunda temporada en Nervión y rememora su parada a Lukaku en la final de la Europa League.

Yassine Bono ha sido uno de los mejores jugadores de la temporada en el Sevilla. El portero marroquí se ha asentado como titular tras ser fundamental para ganar la UEFA Europa League en 2020, ha peleado por el Zamora de LaLiga con Jan Oblak e incluso ha marcado goles en su segundo curso en Nervión, del que hace balance en Goal.

¿Cómo vive su gran momento en el Sevilla?

"Vine a Sevilla sabiendo muy bien que puedo competir y luchar por un puesto clave en la plantilla, y lo que pasó es que trabajé mucho y aproveché la oportunidad que tuve, estoy muy contento con lo que hice recientemente. Pero sobre todo lo más importante es ayudar a mi equipo en general, hicimos una gran temporada y conseguimos clasificarnos para la Champions, también luchamos por La Liga hasta las últimas jornadas".

¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera futbolística?

"No existe una etapa difícil, de lo contrario la forma de superarla es trabajar duro y tener confianza en uno mismo. Cuando llegué a España y me incorporé al Atlético de Madrid, tenía mucha confianza, y trabajé duro para llegar a lo que soy ahora, y la etapa más importante de mi carrera, por supuesto, es mi etapa con el Sevilla. Un equipo perfecto en el que estar. Creo que no hay nada mejor que esforzarse por mejorar dentro de este equipo".

Hablenos de su amistad con Tomas Vaclik

Mi relación con él es muy buena, muy excelente y tuvimos una competición fuerte y útil por el puesto en el Sevilla, y eso contribuyó a mi desarrollo, ya que siempre nos ayudamos.

¿El equipo se vio afectado negativamente por la marcha de Ever Banega a la Liga Saudí? ¿Habrían competido por el título si se hubiera quedado?

"Creo que con Banega ya fuera nuestro desempeño es diferente, pero no podemos decir que sea peor, no hay jugadores iguales, y cuando un jugador se va, otros vienen a hacer el trabajo. De hecho, sin Banega, hicimos una gran temporada, y casi luchamos por la Liga hasta la última jornada".

¿Cómo se sintió cuando marcó al Valladolid?

"Ooooh, la verdad fue algo completamente inesperado y diferente, no estaba acostumbrado como portero, la situación era como un sueño, no puedes creer lo que pasó, la explosión de alegría después del gol fue increíble".

¿Fue el técnico quien le pidió que subiera o fue su decisión?

"Me adelanté y miré al banquillo cuando llegué al centro del campo, y vi al cuerpo técnico diciéndome que siguiera, así que corrí al área de penalti y con toda la fe del mundo antes del momento del gol".

¿Qué sucedió entre usted y Erling Haaland en los octavos de Champions?

"Estas cosas siempre pasan entre los jugadores del fútbol en el campo, y se quedan solo en el campo, son cosas habituales en el fútbol".

¿La parada a Lukaku en la final de la Europa League sigue siendo lo más importante de su carrera?

"Es difícil elegir entre las paradas más difíciles, es posible que escogiera esta porque llegó en una final, y en este momento el Sevilla ganó un nuevo título y yo claro la elegí como mi mejor parada".

¿Cuál es el secreto del crecimiento de los jugadores marroquíes en Europa?

"La mejora en la condición física de todos los jugadores es un motivo importante, organizar tu vida te convierte en un jugador profesional, los pequeños detalles como la comida, el trabajo duro, el entrenamiento, el trabajo técnico y táctico".

¿Qué opinas del desarrollo de Youssef En-Nesyri? ¿Puede llegar por ejemplo al nivel de Salah?

"Es un jugador joven que está creciendo mucho en Sevilla y tiene un potencial realmente increíble y se está desarrollando rápidamente, pero no debemos compararlo con Salah porque no juegan en la misma posición, y creo en el potencial de En-Nesyri y lo conozco. Va a estar marcando durante muchos años".

¿Cómo fue jugar contra Cristiano Ronaldo mientras estaba en el Real Madrid?

"Ronaldo es un gran jugador, nadie es elegido como el mejor del mundo sin serlo y está en un nivel altísimo a pesar de su edad".

¿Es Messi el mejor jugador al que se ha enfrentado?

"Messi está a un nivel completamente diferente, es y ha sido el mejor durante muchos años, un futbolista excepcional en esta era del fútbol".

¿Cómo de difícil es enfrentarse a Karim Benzema?

"Benzema es un gran delantero, no es fácil ser el delantero del Real Madrid durante muchos años, y sigue ahí al frente del equipo, tiene todo lo que le hace bien, visión, tiro, habilidad técnica y gol".

¿De qué delantero se ha tenido que preocupar más mientras jugaba contra él?

De hecho, hay muchos buenos delanteros en La Liga, tienen el nivel más alto, y cada equipo de los rivales tiene un delantero que puede marcar un gol en cualquier momento, lo importante es que el Sevilla lo hizo bien defensivamente y esto es algo de lo que podemos estar orgullosos esta temporada.

Finalmente, ¿cuáles son sus deseos para la próxima temporada?

"Mi objetivo en la próxima temporada es siempre brillar, ya sea a nivel personal o con el equipo en general, y lo que realmente importa son los logros del equipo, y hemos marcado un buen modelo en la presente temporada, y la clave para conseguirlos otra vez es continuar e insistir en lograr nuestro objetivo".