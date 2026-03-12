En el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, se enfrentarán el Bolonia de Vincenzo Italiano y la Roma de Gian Piero Gasperini en un duelo totalmente italiano. Un partido totalmente italiano para disputarse la posibilidad de continuar en la segunda competición europea más importante y acceder a la siguiente ronda, los cuartos de final del torneo continental.

Los dos entrenadores italianos han dado a conocer las alineaciones oficiales y, entre las ausencias por lesión o sanción, no hay grandes sorpresas. A continuación, las elecciones de los técnicos.

BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Ferguson, Rowe; Castro. Entrenador: Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza; Malen. Entrenador: Gasperini





Algunos jugadores que estarán presentes desde el minuto 1, y no solo ellos, deberán tener cuidado con las tarjetas amarillas: Vitik, Miranda y Bernardeschi, por parte del Bolonia, y Celik, Hermoso y Ndicka, por parte de la Roma, están en situación de alerta.





En el minuto 13, el árbitro alemán Jablonski amonesta a Miranda (autor de una falta sobre Zaragoza), que se perderá por sanción el partido de vuelta, previsto para el jueves 19 de marzo en Roma.