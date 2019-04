Bolivia analiza ya no convocar más a jugadores de Oriente y Bolívar

El seleccionador Eduardo Villegas se molestó con los entrenadores de Oriente y Bolívar por no ceder a sus jugadores al trabajo de la Verde sub-23.

El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Eduardo Villegas, analiza ya no convocar a jugadores de Bolívar y Oriente Petrolero debido a la mala predisposición que tienen los cuerpos técnicos de ambos clubes al no ceder a sus jugadores al trabajo del equipo boliviano sub-23 que se alista para competir en el torneo preolímpico de .

Al inicio de las labores de la selección boliviana sub-23, no acudieron los futbolistas de Bolívar y Oriente Petrolero debido a que los dos clubes decidieron no cederlos argumentando lesiones.

En el caso de Bolívar, el club mandó una nota a la Federación Boliviana de Fútbol indicando que Joel Fernández y Juan José Orellana tenían dolor de estómago y que no serían cedidos.

Por su parte Oriente Petrolero no puso argumentos y simplemente fue una decisión de su entrenador, Mauricio Soria.

"Si esos entrenadores siguen en esos clubes no nos van a dar a los jugadores pero hay un acuerdo con la FBF que estos microciclos estaban pactados y ahí pregunto quién manda en los clubes y evidentemente mandan estos técnicos y voy a plantear a la dirigencia de la Federación ya no convocar a jugadores de estos clubes, quienes no van a querer estar en la selección, les prohíben", dijo Villegas.

El próximo microciclo de trabajo será en Santa Cruz y luego el entrenador alistará el equipo que jugará contra .