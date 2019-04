Bolívar se ve impedido de entrenarse en El Alto tras amenazas

Ciudadanos alteños impedirán que el equipo celeste se entrene en su estadio horas antes del partido del sábado contra Always Ready.

Un grupo de personas, de la junta de vecinos de la zona de Villa Ingenio, anunció que impedirán que Bolívar se entrene el jueves y viernes en el estadio Municipal de El Alto para el partido que el sábado jugarán contra Always Ready, por la fecha 20 del campeonato boliviano.

Este grupo de personas aseguran que la presencia del primer plantel de Bolívar en la zona generará una molestia para la zona porque consideran que el equipo celeste tiene su propio estadio, por lo que no debería llegar a El Alto para ambientarse al césped sintético.

"Los vecinos y los hermanos hinchas de Always Ready, estamos respaldando a nuestro equipo. Nosotros no queremos que Bolívar se entrene en esta cancha. Creemos que quieren venir hasta aquí solo por molestar, por ese motivo no dejaremos que se entrenen", dijo Rolando Segales, vicepresidente de la junta de vecinos de la zona.

Hace unos días atrás, el cuerpo técnico de la Academia anunció que por lo menos se entrenará dos días en El Alto para ambientarse al césped sintético en procura de llegar en buenas condiciones al partido contra el millonario del próximo sábado (15.00).

Dardo Gómez, gerente de BAISA (empresa que administra a Bolívar), indicó que la medida parece ser más “política” e iniciada por unos dirigentes que solo buscan aparecer en los medios de comunicación haciendo innecesaria una protesta de ese tipo.

Gómez recordó que Bolívar cuenta con muchos hinchas en El Alto, casi la mayoría se siente identificado con la Academia en comparación con The Strongest y el propio Always Ready.