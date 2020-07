Boca y Cruz Azul se disputan a Germán Mera

La admiración del 9 de @leedsunited por Bielsa: "Es como un abuelo favorito..." "Nos presiona mucho...pero puedes ver la transformación que hizo", fueron las emotivas palabras de @patrick_bamford en el momento del festejo del ascenso a la @premierleague 👏

A post shared by Goal en Español (@goalenespanol) on Jul 22, 2020 at 8:47pm PDT