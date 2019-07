Boca - Huracán, por la Superliga 2019/20: probables formaciones, fecha, hora y cómo verlo por TV

Tras el triunfazo que se trajo de Brasil por la Copa Libertadores, el Xeneize se estrena en el campeonato local, con De Rossi en la tribuna.

El semestre para Boca arrancó de la mejor manera, con el triunfazo que consiguió en frente a Athlético Paranaense en la ida de los octavos de final de la . Y ahora, el Xeneize quiere también comenzar con el pie derecho en el campeonato local: por la primera fecha de la Superliga, el conjunto de la Ribera recibe a , que también tuvo su estreno oficial en el semestre y fue con derrota por penales frente a , por la Copa .

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Después del gran triunfo en la Copa, Gustavo Alfaro buscará cerrar la serie como local, por lo que seguramente cuidará a algunos de los que fueron titulares en Curitiba para la revancha. Por lo pronto, el DT sabe que no podrá contar con el lesionado (e inminentemente vendido) Darío Benedetto, ni con el desgarrado Lisandro López. Si bien todavía no hubo ninguna prueba, seguramente aparezcan entre los once varios de los que se quedaron afuera del partido con Paranaense: Carlos Izquierdoz, Julio Buffarini, Emmanuel Reynoso y Carlos Tevez se perfilan para estar desde el arranque. ¿Y Daniele De Rossi? Recién llegado al país, el italiano seguramente verá el partido desde un palco.

¿Un probable equipo? Andrada; Buffarini, Goltz, Izquierdoz, Fabra; Villa o Pavón, Marcone, Almendra, Reynoso; Tevez, Hurtado.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE HURACÁN

Con la llegada de Juan Pablo Vojvoda y seis refuerzos, el Globo mostrará un equipo muy renovado respecto a la temporada anterior. De cara al encuentro frente al Xeneize, el DT probó un equipo que podría no ser el que juegue por una cuestión clave: Lucas Gamba, que se perfilaba para ser titular, está muy cerca de ser transferido. ¿Cómo podría formar el Globo? A. Silva; Bettini, Salcedo, Bareiro, W. Pérez; Faravelli, Calello, Bogado o Gamba, R. Gómez; Briasco, A. Chávez.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro se disputará este domingo 28 de julio desde las 20:00, en La Bombonera. El arbitraje estará a cargo de Diego Abal y la televisación será por TNT Sports.