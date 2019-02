Boca - Lanús, por la Superliga: formaciones, día, horario y cómo verlo por TV en vivo

El equipo de Alfaro dejó una pálida imagen en Córdoba y quiere recuperarse ante el Granate, que ganó sus tres partidos del 2019.

La excursión de Boca a Córdoba estuvo lejos de lo que deseaba Gustavo Alfaro, ya que el equipo no tuvo un buen rendimiento y apenas empató 1-1 ante Belgrano, en un partido que tuvo a Andrada como figura. De regreso a La Bombonera recibe a Lanús, que remontó su pálida primera mitad de campeonato y, con el regreso de Sand, ganó los tres encuentros que disputó este año.

El Xeneize quedó a 10 puntos de los dos líderes de la Superliga con un partido menos, por lo que podría ser la última oportunidad de sumarse a la lucha por el título.

EL PROBABLE XI DE BOCA

Hace una semana, el DT resolvió la gran duda de la formación con la inclusión de Zárate en lugar de Tevez, pero no tuvo el resultado esperado. Por eso, no sería extraño que el Apache recupere la titularidad. La otra gran incógnita es el demorado regreso de Nahitan nandez, quien sufrió un traumatismo en el pie y será exigido para saber si puede volver en lugar de Almendra, quien también compite por el puesto con Bebelo Reynoso.

Así, los once podrían ser Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Lisandro López, Alonso; Marcone, Campuzano, Nandez o Reynoso; Pavón, Tevez o Zárate y Benedetto.

EL PROBABLE XI DE LANÚS

El equipo de Luis Zubeldía encadenó tres victorias al hilo en este 2019 y se suma a la que consiguió en su último partido del 2018, para un total de siete fechas invicto. Quien se reincoporó al grupo es el juvenil Pedro De La Vega, luego de su paso por el Sudamericano Sub 20, pero tendría un lugar entre los suplentes, ya que Luis Zubeldía no tocaría el once que venció a Gimnasia y saldría con Ibáñez; Carasco, García Guerreño, Torsiglieri; Di Plácido, Quignón, Belmonte, Pasquini, Moreno; Acosta y Sand.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV O POR INTERNET

El encuentro se disputará el domingo 17 de febrero a las 19.20 (hora de Argentina) y será arbitrado por Patricio Loustau. La televisación estará a cargo de TNT Sports.