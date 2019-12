Black Friday: La polémica portada racista que genera molestia en Italia

El medio italiano Corriere dello Sport generó mucho revuelo este jueves al publicar una polémica portada para promocionar el cruce de este viernes entre Inter de Milán y AS , en el arranque de la 15° fecha de la .

¿El motivo? El mencionado diario decidió titular en su tapa la frase “Black Friday” utilizando las imágenes del belga Romelu Lukaku y el defensor Chris Smalling, ambos a préstamo desde .

El desafortunado juego de palabras no cayó bien entre fanáticos e incluso algunos clubes, ya que viene de la mano con varios episodios de racismo vividos en la península.

De hecho, escribió en sus redes: “Es totalmente inaceptable ver tal ignorancia sobre el racismo. No nos quedaremos en silencio sobre este tema. La superficialidad y la ignorancia ya no son tolerables”.

It is totally unacceptable to see such casual ignorance on racism. We will not stay silent on this issue…

Non sono più tollerabili superficialità e ignoranza sul tema del razzismo. Non resteremo più in silenzio davanti a questo problema.#togetheragainstracism pic.twitter.com/kxKBP7CVox