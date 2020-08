Bielsa ficha al seleccionado alemán Robin Koch por 13 millones

Como adelanta Kicker, el zaguero central Robin Koch se sumará en las próximas horas al recién ascendido al primer nivel del fútbol inglés Leeds United de Marcelo Bielsa luego de despedirse este viernes de sus compañeros en el Freiburg comunicándoles que dejará el club y, así, cambiará por Premier League después de realizarse los chequeos médicos este fin de semana.

¿Qué partidos jugará el elenco del Loco?

El espigado defensor de 192 centímetros, diestro, jugó por la Selección de en dos compromisos de 2019: ante la , como líbero en el 2-2 amistoso (en la foto principal, es el que lleva la camiseta 4), y contra Bielorrusia por la clasificatoria a la . Además, antes fue estelar con la Sub 21 que cayó en el europeo ante en la final, y acaba de ser incluido por Löw para jugar la Nations League frente a La Roja europea y .

Joachim #Löw has selected his squad for our upcoming #NationsLeague fixtures against Spain and Switzerland 📋🇩🇪#DieMannschaft #GERESP #SUIGER pic.twitter.com/7dInQJpc8V