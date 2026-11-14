Cómo ver Bielorrusia contra Albania con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 15 nov 2026 - 12:00 Stadion Illovsky Rudolf

Bielorrusia y Albania se enfrentan en el Stadion Illovsky Rudolf de Budapest en un partido de la Liga C de la Nations League de la UEFA con importantes consecuencias para la clasificación del Grupo 1.

Albania llega como líder del grupo, en lo más alto de la tabla y con una buena racha reciente antes de este partido a domicilio. El equipo de Rolando Maran ha ganado sus dos últimos encuentros de la Nations League, incluida una victoria por 2-0 ante Finlandia el 12 de noviembre.

Bielorrusia ocupa el segundo puesto del grupo bajo las órdenes de Viktor Goncharenko y también llega en buena forma. La selección bielorrusa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en la competición; su única derrota fue ante Albania en una fase anterior de esta edición.

Aquel encuentro, disputado en septiembre, terminó 2-0 a favor de Albania, un resultado que da al equipo de Maran una ventaja psicológica de cara a esta revancha. Bielorrusia querrá darle la vuelta a aquel resultado en casa.

El equipo de Goncharenko ha mostrado regularidad a lo largo de esta edición de la Nations League, con dos victorias ante San Marino y otra frente a Finlandia, y solo ha encajado un gol en sus tres últimos partidos. Con el apoyo de su afición, confiará en sus posibilidades.

Para Albania, un resultado positivo reforzaría su posición en lo más alto y le permitiría seguir dependiendo de sí misma para lograr el ascenso. El equipo de Maran ha demostrado que sabe sacar resultados lejos de Tirana.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Bielorrusia contra Albania, incluidos los canales de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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