Betis: Un derbi visto mil veces pero una derrota menos dolorosa

Vamos primero a por lo segundo. Da igual que sea bético o sevillista, perder un derbi siempre, SIEMPRE, es doloroso para un aficionado por todo lo que significa. Está el tema del orgullo deportivo y el derecho a muchas licencias durante al menos una semana, y eso en una ciudad con la guasa de Sevilla es decir mucho. Pero quizás para el verdiblanco esta ha sido una de las menos dolorosas porque ahora la lucha por estar en Europa el año que viene centra la mente de un aficionado que es a lo que se agarra. Ganar el derbi era un medio para un fin como es ir a Europa y no la tabla de salvación de la temporada.

Corta una racha importante de partidos consecutivos ganando, sí, y tu perseguidor te recorta puntos, también, pero la situación en la tabla clasificatoria sigue siendo la misma y tu antecesor sigue estando a tiro de piedra para arrebatarle la quinta plaza. Nada ha perturbado el objetivo que se han marcado en el seno de la plantilla y que tanto ilusiona al aficionado. Para entendernos, al Betis no se le ha acabado la temporada como en algunas ocasiones ha sucedido tras este partido. Y eso es mucha morfina para tan fuerte dolor.

Porque la herida está y el escozor el bético lo siente. Independientemente de esa dinámica positiva que invitaba a otra cosa de lo que sucedió, ese escozor va a durar porque el bético ha visto ya mil veces este derbi, y en casi todas no ha conseguido la victoria. En unas lograba el empate y en otras perdía. Eso de ser mejor en el terreno de juego pero no verlo reflejado en el marcador es algo familiar por Heliópolis. Ya le pasó en el derbi del Villamarín, donde errar un penalti lo privó de una victoria que hubiera merecido y ayer un fallo defensivo le impidió la posibilidad, al menos, de ver qué hubiera pasado durante el encuentro.

Porque la enésima pifia defensiva tiene su aquel. Fekir no toma la decisión acertada en un pase en ataque y la defensa no recula ante una situación donde el lanzador no tiene oposición y puede desplazar el balón con comodidad. Ante esta tesitura, En-Nesyri le coge la espalda a los centrales con una facilidad pasmosa. El remate de la jugada es la grosera salida de Joel Robles, mención a parte la poca viveza de Mandi que no forzó una estirada para intentar salvar el gol porque creía que iba fuera. Todo un despropósito.

Enfado también porque se pudo ver a un Sevilla muy mermado en lo físico y a un Betis poco resolutivo. El resumen perfecto lo realizan los protagonistas a la conclusión. Un Canales, venido a menos durante los últimos partidos, también hay que apuntarlo, decía que “con muy poco nos han ganado” y también, y más importante, “tenemos que seguir mejorando para ganar este tipo de partidos”. Y Joan Jordan confirmaba ese cansancio asegurando que su equipo “puede acusar la fatiga y lo digo ganando, porque perdiendo podría sonar a excusa”.