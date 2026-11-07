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Superlig
team-logoBesiktas
Tupras Stadyumu
team-logoGeir Olav Garli
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Beşiktaş vs. Gençlerbirliği, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

Besiktas vs Geir Olav Garli
Besiktas
Geir Olav Garli
Superlig

En la Süper Lig, el Beşiktaş se enfrenta al Gençlerbirliği. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ArgentinaDisney+
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ChileDisney+
EcuadorDisney+
República DominicanaDisney+
ParaguayDisney+
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Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la plataforma oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: hora de inicio

crest
Superlig - Jornada 11
Tupras Stadyumu

El Beşiktaş recibe al Gençlerbirliği en el Tupraş Stadyumu de Estambul en un duelo de la Süper Lig. El equipo local busca recuperar terreno en la clasificación tras una serie de resultados irregulares.

Vincenzo Italiano está bajo presión al frente del Beşiktaş. Tras la derrota por 2-3 ante el Celtic Glasgow en la Europa League y dos partidos de liga sin ganar, el club de Estambul necesita urgentemente los tres puntos.

El Gençlerbirliği llega como el equipo menos favorito, aunque ha ofrecido buenas actuaciones últimamente. El conjunto visitante, dirigido por Bernd Storck, ganó su último partido de liga por 5-0 al Alanyaspor y llega con la moral alta.

El Beşiktaş ocupa actualmente el cuarto puesto de la clasificación, mientras que el Gençlerbirliği está en el 14.º. La diferencia entre ambos es clara, pero el estado de forma de las últimas semanas hace que este enfrentamiento sea más abierto de lo que sugiere la tabla.

A continuación, toda la información sobre la retransmisión por televisión, el streaming en directo y la hora de inicio.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el Beşiktaş y el Gençlerbirliği?

El Beşiktaş llega a este encuentro con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. El más reciente terminó con una derrota por 2-3 ante el Celtic Glasgow en la Europa League. Antes, el Beşiktaş empató 2-2 con el Kasımpaşa, mientras que la victoria en casa por 2-0 ante el Istanbul Başakşehir fue el resultado más positivo. En total, el club marcó nueve goles y encajó otros nueve en esos cinco partidos.

El Gençlerbirliği atraviesa un buen momento: suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su actuación más destacada fue el 5-0 ante el Alanyaspor, seguido de otra victoria por 5-0 contra el Karakopru Belediyespor en la copa. En esos cinco encuentros marcó doce goles y encajó cuatro.

BJK

BJK - Formulario

TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
CEL
L3-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GEN

GEN - Formulario

AMS
D2-2
GAL
L0-1
KSP
L2-0
SKB
W5-0
ALS
W5-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: alineaciones

Besiktas contra Geir Olav Garli alineaciones probables

Manager

  • V. Italiano

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: estado de forma

BJK

BJK - Formulario

TRS
L2-0
CRY
D2-2
IBS
W2-0
KAS
D2-2
CEL
L3-2
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GEN

GEN - Formulario

AMS
D2-2
GAL
L0-1
KSP
L2-0
SKB
W5-0
ALS
W5-0
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

BesiktasEmpateGeir Olav Garli
3
0
2
Superlig
Geir Olav Garli badge
Geir Olav Garli
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
F
Superlig
Besiktas badge
Besiktas
BJK
1
Geir Olav Garli badge
Geir Olav Garli
GEN
2
F
Amistosos
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
Geir Olav Garli badge
Geir Olav Garli
GEN
0
F
Superlig
Geir Olav Garli badge
Geir Olav Garli
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
3
F
Superlig
Besiktas badge
Besiktas
BJK
0
Geir Olav Garli badge
Geir Olav Garli
GEN
1
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112715+1228
W
W
W
W
W
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222815+1323
L
W
W
W
D
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
W
W
W
W
W
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
W
D
W
W
L
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
D
W
L
W
L
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
W
D
W
L
L
7
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
115241917+217
W
W
L
W
D
8
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
L
L
W
W
W
9
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
W
L
W
W
L
10
GoztepeGoztepeGOZ
114342219+315
L
W
W
W
W
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
L
W
W
D
W
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
L
L
L
D
W
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
D
L
L
L
D
14
Geir Olav GarliGeir Olav GarliGEN
103251218-611
W
L
L
D
L
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
L
L
W
L
D
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
L
L
L
L
L
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
W
L
L
L
L
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
L
L
L
L
L
Champions League
Calificación para la Champions League
Clasificación para la Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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