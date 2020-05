Berbatov: "Haaland corre como Bolt, pero mientras juega al fútbol"

El ex del Bayer Leverkusen o Manchester United se deshizo en elogios hacia el delantero del Borussia Dortmund

Erling Haaland se ha convertido en uno de los jugadores con más pretendientes de Europa. Sus excelsos datos, tanto como con el (9 goles en 8 encuentros de ) y en el RB Salzsburgo (16 dianas en 14 encuentros de Liga) han hecho que el le tenga en el punto de mira.

Marcelo: 32 años, media vida de servicio al Real Madrid y un futuro incierto

Ahora, Dimitar Berbatov, ex delantero del o Bayern Leverkusen, habló sobre el delantero noruego y se deshizo en elogios hacia Haaland, de quien dijo que es "una puñetera tormenta".

¿Quién es Haaland, la joven estrella del Borussia Dortmund?

“Ese chaval llegó a la Bundesliga como una puñetera tormenta. Ocho partidos, nueve goles. Tremendo. Además, es muy alto. Yo creo que es más alto que yo… pero es que también es muy rápido. Hay un vídeo de cómo esprinta para un gol, y la manera que corre… es del estilo de Usain Bolt, pero mientras juega al fútbol. Tiene ojo para marcar, te encuentra los espacios en el área y su forma de ver puerta… es increíble”, expresó.

Uno de los momentos más grandes de la historia de la Champions se produjo cuando Zinedine Zidane anotó el gol que le dio la Novena Copa de Europa al Real Madrid. El hoy técnico merengue se sacó de la chistera una volea absolutamente imparable para el guardameta del .

¿Cuál es el precio de Haaland y su cláusula de rescisión con Dortmund?

El artículo sigue a continuación

"Cuando Zidane marcó aquel gol me sentí como una m****”, analizó. “Yo estaba justo detrás, lo veía todo. Recuerdo cómo Roberto Carlos esprintó para llegar esa pelota y ponerla al área. Aquel pase era jodido. No era un pase cruzado, pero la fortuna quiso que Zidane estuviera en el momento adecuado en el lugar adecuado”, comentó el ex delantero.

“La forma que conectó aquel remate y la puso dentro… déjame decirte algo: poquitos son capaces de hacer eso. Y cuando lo ves ahí, tan cerca, dentro del campo como estaba yo… no dejas de admirarlo, pero te sientes una m**** porque no puedes creerte que te acaben de hacer un golazo así. No, amigo, no te sientes nada bien”, declaró.