Benzema: "Sueño todo el rato con el Balón de Oro, desde mi infancia"

El francés ha hecho balance de su carrera en una entrevista con aficionados en su canal de Youtube y lanzó varios agradecimiento al Real Madrid.

Karim Benzema ha vivido este curso una de las mejores temporadas de su carrera en el . De hecho, algunas voces empezaron a pedir para él el Balón de Oro a mejor jugador del mundo antes de que la entrega del galardón se suspendiera por el coronavirus y el delantero galo reconoce que sueña con ganarlo.

"Claro, todo el rato, desde mi infancia, pero no es algo con lo que me vuelva loco cada día. Siempre está ahí el término Balón de Oro cuando eres futbolista profesional y cuando eres competitivo. "Nunca intento definirme como 9 o no 9, como 10 u 11; yo soy un jugador de fútbol e intento ser el mejor jugador del mundo", explicó en una entrevista con aficionados en su canal de Youtube.

Asimismo, el francés respondió a algunas preguntas haciendo balance sobre su carrera y sobre los mejores futbolistas con los que ha compartido experiencia en el terreno de juego:

El mejor compañero con el que ha jugado: "Es complicado. He jugado con jugadores como Cristiano, Kaká, Raúl, ahora Ramos... no puedo elegir uno".

¿Con quién le gustaría haber jugado?: "Es fácil. Ronaldo Nazario y Zidane".

Su mejor gol: "No lo sé, hay muchos... Si tengo que elegir uno, probablemente me quedaría con el de ".

El mejor defensa al que se ha enfrentado: "No hay uno, son dos. Ramos y Varane, cuando me enfrento a ellos en cada entrenamiento".

De lo que se arrepiente y de lo que está orgulloso: "Que me arrepienta, de nada. No me arrepiento de nada. Y de lo que más orgulloso estoy es de haber ganado en el Real Madrid".

Los 5 mejores regateadores del mundo: "Neymar y paro de contar".

Cuáles serán las estrellas del futuro: "No lo sé, porque el fútbol corre muy rápido. El problema es ser bueno durante toda la temporada y ganar títulos con tu equipo. Por meter tres goles en un partido no eres un crack mundial".

¿Cambiaría las cuatro por un Mundial?: "No, de ninguna manera".