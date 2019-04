Benzema cierra su temporada de ‘10’: marcó el 30% de los goles del Real Madrid

El ‘9’ cae lesionado. Con 30 goles en su haber, se quedó a sólo dos de su mejor marca. Pero este curso fue mucho más influyente que en 2012.

El recibió este sábado malas noticias. Y es que Benzema prácticamente dice adiós a lo que queda de temporada por una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. No es una lesión grave, pero con apenas cuatro jornadas más por disputarse, es muy complicado que se recupere a tiempo antes del final de la presente Liga. Y es más, porque según ha podido saber Goal, Zidane no tiene intención alguna de forzar el regreso del ‘9’ cuando no hay nada en juego. Así las cosas, se puede decir que el galo ha puesto ya punto final al presente curso. Una de las mejores temporadas de toda su carrera, dicho sea de paso.

La lesión de Benzema

El artículo sigue a continuación

Ya en verano aseguró públicamente que estaba decidido a ser el líder del Real Madrid en ataque una vez Cristiano Ronaldo puso rumbo a la . Y Benzema no sólo cumplió su palabra sino que, seguramente, excedió las previsiones más optimistas para este curso. Especialmente, por cómo ha tirado del carro. Y es que en una temporada complicada como se recuerdan pocas en Concha Espina, el ‘9’ nunca ha bajado los brazos, siendo el líder dentro y fuera del campo como nunca antes se le había visto. En años anteriores parecía un alma libre, y se mostraba disperso, apocado, incluso un poco solitario, siempre a la sombra y al servicio de Cristiano. Y sin embargo este curso ha sido el abanderado blanco en todo momento. Con total seguridad, el mejor jugador del Real Madrid esta temporada.

Pero es más, porque a su vez ha sido la segunda temporada más goleadora de su carrera: 30 goles entre todas las competiciones. A tan sólo dos tantos de su mejor marca: 32 dianas en la temporada 2011-12. Sin embargo, no tiene nada que ver la influencia de una marca y otra para el Real Madrid. No obstante, este curso los goles del francés han supuesto el 29% del total de 104 goles anotados por los blancos. Uno de cada tres. Incluyendo un récord histórico de ocho goles consecutivos con su firma.

Mientras tanto en 2012, todo el equipo blanco rindió de cara a la portería contraria de manera inusualmente sobresaliente: 174 goles en total, de los cuales ‘sólo’ el 18% llegaron con la firma del francés. Una buena muestra de que si aquella fue una temporada magnífica, ésta no lo ha sido menos. Una temporada de ‘10’ para el ‘9’.