Benji Villalobos sobre el torneo Apertura 2020: “Me llama la atención que no nos vamos a mover en la primera fase”

El portero dio sus valoraciones sobre el nuevo formato de competencia que se usará en la Primera División.

La pandemia del coronavirus hizo que la Primera División moviera su calendario de juegos para el próximo torneo Apertura 2020 y cambiara el formato de competencia para hacerlo por zonas, ya que se prevén severas pérdidas económicas.

Pero la vuelta del fútbol emociona a los jugadores y uno de ellos es Benji Villalobos, capitán del Águila y referente de los emplumados, quien conversó con el periódico el Gráfico: “Sobre el formato me llama la atención que no nos vamos a mover en la primera fase lejos de oriente y luego lo interesante es que los mismos equipos de cada grupo se integrará a otra fase donde vamos a jugar con otros equipos de otras zonas, nadie se eliminará de entrada y al final serán 10 fechas más que sumaremos”.

Más equipos

“Hay que ser optimista, que la liga se jugará es cierto, pero hay que ser realista, siento que no tendremos públicos en el tiempo en que se jugará y por eso llegamos a ese acuerdo de reducir nuestros salarios en un 20% ya que somos conscientes que si no se lograba es acuerdo no habría liga en septiembre, a nadie le gusta que le toquen el salario pero sabemos que la realidad es otra pero la pandemia ha golpeado a todos”, agregó el guardameta de los migueleños.