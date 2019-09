Benji Villalobos le hace un guiño a la Selección de El Salvador

El portero del Águila indicó que si el técnico lo llama, estará atendiendo el llamado.

Benji Villalobos, portero titular del Águila, manifestó que si Carlos De los Cobos decide llamarlo a la Selección Nacional de El Salvador está dispuesto a regresar al combinado cuscatleco.

“Si en un futuro soy convocado, mi postura ha sido que estoy siempre disponible a una convocatoria, no tendría ningún problema en aceptar un llamado a la selección”, expresó el portero al periódico “El Gráfico”.

“Si tengo la oportunidad de ser llamado estaré ahí, no me siento menos que nadie; al contrario, me siento bendecido y agradecido porque sigo activo, estoy en el equipo que siempre me ha valorado y espero a futuro devolver eso a la selección”, agregó el guardameta migueleño.