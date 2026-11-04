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Benfica vs. Lech Poznan: hora de inicio
El partido entre el Benfica y el Lech Poznan comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 21:00.
Benfica vs. Lech Poznan hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?
Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con el Benfica y el Lech Poznan?
El Benfica llega a este partido tras ganar sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-0 ante el Alverca en la Liga Portugal. Antes venció al Celtic de Glasgow por 4-1 y al Omonia Nicosia a domicilio por 4-1. En total, el equipo marcó 12 goles en esos cinco partidos.
El Lech Poznan sumó tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 ante el Wisla Cracovia. En la Europa League, el Lech Poznan no pasó del 1-1 frente al Sunderland, y en la Copa de Polonia cayó por 0-1 ante el Siarka Tarnobrzeg.
Benfica vs. Lech Poznan: alineaciones
Benfica contra Lech Poznan alineaciones probables
Manager
- Marco Silva
Benfica vs. Lech Poznan: estado de forma
Benfica vs. Lech Poznan: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Benfica vs. Lech Poznan: las clasificaciones
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