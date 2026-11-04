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La Europa League en televisión

Benfica vs. Lech Poznan: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Estadio da Luz

Benfica vs. Lech Poznan hoy en directo: ¿quién lo televisa y dónde verlo en streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Benfica y Lech Poznan?

El Benfica llega a este partido con cinco victorias en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue un 1-0 ante el Alverca en la Liga Portugal. Antes, el Benfica venció al Celtic de Glasgow por 4-1 y al Omonia Nicosia a domicilio por 4-1. En total, el equipo marcó 12 goles en esos cinco partidos.

El Lech Poznan sumó tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el club ganó 3-1 al Wisla Cracovia. En la Europa League, el Lech Poznan no pasó del 1-1 ante el Sunderland y, en la Copa de Polonia, cayó por 0-1 frente al Siarka Tarnobrzeg.

Benfica vs. Lech Poznan: alineaciones

Benfica vs. Lech Poznan: estado de forma

Benfica vs. Lech Poznan: balance de enfrentamientos directos

Benfica vs. Lech Poznan: las clasificaciones