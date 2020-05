Benedetto: "Boca nunca murió, es el único grande que nunca descendió"

El delantero del Marsella repasó la final de la Copa Libertadores perdida con River en 2018. Además, habló de su posible retorno al Xeneize.

A casi un año y medio de la histórica final de la entre Boca y River, Darío Benedetto volvió a referirse a aquel encuentro en Madrid. El hoy jugador de Olympique de habló del partido de vuelta en el Santiago Bernabéu y fue contundente al referirse al impacto que tuvo aquella derrota frente a su clásico rival.

"No nos mató, fue un golpe duro. Soy un afortunado de haber jugado una final de Libertadores con Boca. No se pudo dar y, obviamente, dolió muchísimo en su momento, pero teníamos que dar vuelta la página. Nos hubiese gustado ganarla y, por el ambiente que había en el vestuario, lo merecíamos", expresó el delantero en diálogo con Fox Sports.

"No es una espina pero sí una enseñanza. Ojalá que en algún momento nos podamos volver a cruzar y jugar otra final, y si no es con River no importa . Nos ganaron dentro de la cancha y bien. En el segundo tiempo, cuando Gallardo hace los cambios, nos faltó acomodarnos. Ahí se nos escapa, pero el primer tiempo era todo nuestro", analizó.

El Pipa fue cuestionado acerca del efecto anímico en el plantel y aseguró: "Boca nunca murió porque es el único grande que nunca descendió. No va a morir nunca Boca, es lo más grande que hay. Soy un agradecido de la vida de haber jugado una final con Boca, así la hayamos perdido con River. Hay muchos que sueñan con jugarla y no se les da en toda su carrera".

Por otra parte, Benedetto dio detalles de su partida del Xeneize al fútbol francés. "Yo le dije al presidente que mi sueño era jugar en Europa y jugar la . Por suerte, ahora lo estoy cumpliendo. A mí, el mundo Boca nunca me cansó", señaló el Pipa y se refirió a un posible retorno a Boca: "Mi sueño es jugar la Champions y estoy ahí de cumplirlo. Pero obviamente me vuelve loco pensar que puedo volver a Boca. De mi parte, siempre voy a querer volver en algún momento". "Quisiera volver con el hambre que tuve siempre que me puse esa camiseta. Por eso, no sé si es el momento. Disfruto estar acá en Marsella y el fútbol de acá también. Y bueno, si en algún momento se tiene que dar la posibilidad de volver, así sea pronto o dentro de un par de años, voy a estar feliz", concluyó