«Bellingham en el punto de mira»... Preguntas espinosas que inquietan a Arbeloa a pocas horas del partido contra el Bayern de Múnich

La inquietud se apodera de la afición del Real Madrid ante el partido contra el Bayern de Múnich, previsto para mañana martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que el entrenador Álvaro Arbeloa se enfrenta a un auténtico dilema.

El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota ante el Real Mallorca por 2-1 el sábado, en el marco de la Liga.

Según el diario «AS», la pregunta que se plantea ahora en el Real Madrid es: ¿está Bellingham listo para ser titular? Y si no lo está, ¿quién ocupará su lugar?

Lleva varias semanas de baja... Jugó 20 minutos contra el Atlético y, contra el Mallorca, poco más de media hora; el objetivo es que recupere su forma física de forma gradual.

En la racha de victorias reciente, el centro del campo formado por Valverde, Thiago Petarč, Chouameni y Güler ha rendido a buen nivel, salvo las apariciones esporádicas de Camavinga.

Cada uno de estos cuatro jugadores tiene sus propias habilidades que le permiten mantener su puesto en el once inicial... Un dilema al que se enfrentará Arbeloa, si no en el partido de ida, sin duda en los siguientes, cuando quiera contar con Bellingham como titular.

Si bien es necesario reincorporar a Bellingham al equipo de forma gradual tras su ausencia de los terrenos de juego durante un mes y medio, el regreso de Militão tras cuatro meses de baja supone un dilema aún mayor.

Sin embargo, el central brasileño regresó, tras 118 días, a un nivel impresionante. Jugó media hora y marcó el gol del empate con un cabezazo que encendió las esperanzas de remontada.

Tras este largo periodo de ausencia, parece arriesgado pensar que será titular contra el Bayern.

Y aunque Rüdiger y Höjlund han demostrado su valía como pareja de centrales en las últimas semanas, la pregunta ahora es sobre Militão: ¿cuándo volverá a ser titular?

Pero la posición más cambiante en los últimos partidos ha sido la de lateral... En la derecha, Arbeloa se ha alternado con Arnold y Carvajal.

El inglés jugó en Mallorca, al igual que en el partido contra el Manchester City, mientras que para Carvajal el derbi fue el partido más destacado.

En la izquierda, se han turnado los tres jugadores que compiten por el puesto: Mendy, Fran García y Carreras.

Y con estos continuos cambios en los laterales, Arbeloa se enfrentará a otro dilema: la necesidad de decidir la pareja que jugará mañana.

Arbeloa tendrá que aclarar todas estas cuestiones y responder a las preguntas más espinosas en las próximas horas, antes del inicio de este partido europeo que, en cualquier caso, no será nada fácil.

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