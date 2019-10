Roberto Martínez: "Courtois es el mejor portero del mundo"

"No tiene problemas de ansiedad", dijo el seleccionador de Bélgica sobre el meta del Real Madrid; también opinó sobre el momento de Eden Hazard.

Roberto Martínez, seleccionador español de , concedió este miércoles una entrevista a Deportes Cuatro en la que respaldó a dos de sus futbolistas convocados para la doble jornada FIFA, los madridistas Thibaut Courtois y Eden Hazard.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Sobre el ex portero del , Martínez aseguró: "No tiene problemas de ansiedad, tiene que recuperar entre un kilo y medio y dos. Totalmente a lo que una gastroenteritis te puede llevar".

Cabe recordar que Courtois fue reemplazado en el descanso del partido que enfrentó al con el Brujas durante la semana, por la , y no jugó el sábado frente al , por . Si no sucede ningún contratiempo, el ex del será titular el próximo jueves ante San Marino y el domingo, en Kazajistán.

"Es un jugador que sueña con jugar en el Madrid desde muy pequeñito y ahora está preparado para marcar una era en el Madrid", agregó el ex preparador del . "Estoy convencido de que es el mejor portero del mundo", sentenció.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, dijo que "el talento innato que tiene Hazard no depende de si el peso es uno u otro. Es una persona que es muy tranquila, no es un jugador que busque una gloria personal. Con o sin peso, Eden está en un momento que puede desbordar, desequilibrar y hace la diferencia".