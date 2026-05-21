Givairo Read está impresionado por el interés del Manchester City, según informa 1908 este jueves. El club inglés está en ventaja para fichar al lateral derecho de 19 años del Feyenoord.

Probablemente haya jugado su último partido con el Feyenoord: suma 54 encuentros, 5 goles y 11 asistencias.

Desde hace tiempo se sabe que Bayern Múnich y Manchester City lo siguen, pero prefiere el club inglés.

Confía en tener más oportunidades con el nuevo entrenador. Los Citizens buscan un lateral derecho que compita con Rico Lewis y Matheus Nunes.

El defensa, natural de Ámsterdam, se siente halagado por el interés ‘citizen’ y confía en recibir minutos con el nuevo técnico. Las lesiones que sufrió este curso no preocupan al subcampeón de la Premier.

Según la web de aficionados de Róterdam, el Feyenoord aspira a obtener una cifra récord por este gran talento. «Al parecer, un club interesado tendrá que poner más de 40 millones de euros sobre la mesa para sacar a Read de De Kuip».

Su cláusula de rescisión rondaría los 25 millones de euros, según Transfermarkt.