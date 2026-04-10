Bayer Leverkusen: toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del B04 en directo por televisión y en streaming?

El Bayer Leverkusen afronta un gran desafío esta temporada, tanto a nivel nacional como internacional. Para ver todos sus partidos necesitarás suscribirte a varios proveedores.

Aquí encontrarás los canales que retransmiten los partidos del Bayer Leverkusen.

¿Quién emite los partidos del B04 en TV y streaming?

Ver al Bayer Leverkusen en la Bundesliga, la Liga de Campeones y la Copa DFB en directo por TV y streaming.

En la Bundesliga, Sky y DAZN se reparten los partidos: los viernes y los encuentros individuales del sábado solo están en Sky.

Su streaming está disponible en WOW y en la app SkyGo.

Esta temporada, DAZN retransmitirá la Bundesliga en la «conferencia». Los sábados y en semanas con doble jornada, podrás ver los partidos al mismo tiempo en la «conferencia» de la Bundesliga en DAZN. Además, el canal de televisión de pago emitirá los partidos del domingo en directo y en exclusiva, por TV y en streaming. DAZN ofrecerá la Bundesliga en streaming a través de su web o de la app.

Además, la Bundesliga se verá en abierto: Sat.1 emitirá encuentros clave, como la apertura de la primera y segunda vuelta, y el último viernes antes del parón invernal. Tras la compra de Sky, RTL también retransmitirá algunos duelos en abierto.

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En la Liga de Campeones, la mayoría de los partidos del Bayer Leverkusen se ven en directo en DAZN: 186 de 203 encuentros, tanto en señal individual como en multipantalla.

Amazon Prime Video emite un partido destacado en directo y en exclusiva cada martes.

Si el Bayer Leverkusen llega a la final de la Liga de Campeones esta temporada, el partido se retransmitirá en directo y completo en televisión en abierto, en ZDF.

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Sky emitirá todos los encuentros de la Copa DFB en directo, tanto en TV de pago como en streaming. Además, cada ronda incluirá algunos partidos en abierto.

ARD y ZDF se encargan de la transmisión gratuita en TV.

Bayer Leverkusen: toda la información de transmisión en un vistazo. ¿Quién emite los partidos del B04 en TV y streaming?

SPOX te ofrece los partidos seleccionados del Bayer Leverkusen en el marcador en directo. Encuentra los resultados en nuestra página de inicio.

Bayer Leverkusen: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién retransmite los partidos del B04 en directo por televisión y en streaming? Ficha del club