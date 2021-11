Battaglia respondió a los rumores de su salida de Boca y la pelea con Riquelme

El "Mundo" Boca acostumbra a tener situaciones que llaman la atención. La última, en pleno receso de una semana por las Elecciones Legislativas y luego de la victoria en Mar del Plata, tuvo que ver con dos tapas del Diario Olé, en las cuales no solo se puso en duda la continuidad de Sebastián Battaglia al frente del equipo sino que además se habló de los posibles reemplazantes que ya maneja Juan Román Riquelme.

De acuerdo a esta versión, el Consejo de Fútbol está disconforme con su propia apuesta para suceder a Miguel Russo y la gota que rebalsó el vaso fue el famoso episodio del micro, cuando el Vicepresidente hizo bajar al plantel para dar una charla en el vestuario, lo cual supuestamente irritó al DT.

La respuesta del multicampeón como jugador no se hizo esperar: en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas de la prensa, leyó un breve comunicado:

Hace 16 partidos que nos ha tocado estar al frente del primer equipo de Boca Juniors, que para mí es un objetivo y una responsabilidad muy importante. Así lo tomé de esa manera desde el primer día, con las ganas y responsabilidad que se merece estar al frente de esta institución.





Estoy muy agradecido con la oportunidad que nos han dado, a mí y al cuerpo técnico para buscar los objetivos. Hoy podemos decir que estamos en una final de Copa Argentina y dentro de la Copa Libertadores en la tabla anual. Quedan todavía partidos por jugar, pero los objetivos por ahora se van cumpliendo y eso me pone muy contento. No solo a mí sino a todos los que trabajamos en el club.





Estamos todos tirando para el mismo lado y siempre queremos lo mejor para Boca, por más que a veces se digan otras cosas. Eso que quede bien claro. Hemos vivido muchos años en esta institución siendo jugadores y siempre vamos querer lo mejor par Boca.





Quería decir estas palabras. Gracias por escucharme. Estoy muy pero muy contento de estar al frente del equipo y ojalá podamos cumplir los objetivos. Y muy agradecido de la oportunidad que me han dado.