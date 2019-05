Bartomeu vuelve a ratificar a Valverde a pesar de perder la final de la Copa del Rey

El presidente blaugrana volvió a dejar claro que el técnico tiene un año más de contrato para seguir en el banquillo del Barcelona.

El ha cerrado la temporada con una dolorosa derrota en la final de la ante el que les priva de la posibilidad de conseguir el doblete. A pesar de caer en el torneo del KO y de la eliminación en la UEFA , el presidente, Josep María Bartomeu, ha ratificado a Ernesto Valverde en su puesto como entrenador.

"Ernesto tiene contrato, es el entrenador. Esta derrota no ha sido culpa del entrenador. Hemos tenido muchas ocasiones y no han entrado. Aunque tires mucho, lo que cuenta es el gol", comentó en Teledeporte.

Además, el dirigente mandó un mensaje a la afición tras la derrota: "Ya hace tiempo que se piensa en la próxima campaña, pero no es momento de explicar qué pasará. Hay que agradecer a la afición que ha venido. Acaba una temporada con una Liga, una temporada importante. No ha podido ser esta Copa y seguiremos. Siempre hay novedades, pero no es momento de decirlo".Futuro de Valverde.

Bartomeu también esbozó los planes de futuro del Barça en materia de fichajes: "Cada año llegan jugadores, hasta ahora está confirmado De Jong y a partir de ahora se trabajará en nuevos jugadores y bajas, lo habitual todos los veranos. Hoy no es momento de hacer nada".