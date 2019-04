Bartomeu: "Griezmann no está sobre la mesa, no ha llamado al Barça"

Después de varios meses de especulaciones periodísticas, Josep Maria Bartomeu, presidente del FC , ha decidido cortar de raíz los rumores. El presidente culé estuvo en el programa El Rondo de TVE en Catalunya e hizo un repaso a la actualidad azulgrana. Habló de las posibles altas y bajas de la plantilla para el próximo ejercicio. Y se refirió a Antoine Griezmann de manera contundente: "Es jugador del y tiene contrato. Si Griezmann quisiera venir tendría que hablar con los técnicos, pero su nombre no está sobre la mesa. Se especula mucho en la prensa, pero en la mesa de trabajo no está Griezmann. Antoine no ha llamado al Barcelona".

Bartomeu se ha cargado, de un plumazo, las múltiples teorías periodísticas que le vestían de azulgrana este verano. De hecho, tanto el año pasado como el presente, se llegó a decir que Antoine le diría "sí" a una oferta del Barça. Además, ha comentado que "no imagina un Barcelona sin Lionel Messi" para añadir que "antes de acabar mi mandato como presidente queremos renovarle". La renovación de por vida con Messi "pasará el día que hablemos, lleva toda su vida aquí, más tiempo que en . Será igual que Pelé en el Santos”, comentó. Tras una broma sobre una supuesta oferta del Madrid a Messi, respondió que “a Messi le podríamos poner un euro de cláusula y no se iría. Es del Barça”.

En declaraciones a "El Rondo" Bartomeu también tuvo palabras para Rakitic: "Tiene contrato y estamos muy contentos. En verano tuve una conversación con él y le dije que en el momento en el que pudiéramos hablaríamos para hacerle una mejora en el contrato. No hemos hablado por el calendario y porque tenemos unos equilibrios salariales y no es fácil. Pero se hablará con él. Es un jugador indiscutible. Cada año lo hace mejor" dijo.

Cuestionado acerca de la situación de Umtiti, el presidente azulgrana explicó que "por ahora no hay caso Umtiti, tiene que recuperarse de su lesión. Está cogiendo el tono" mientras que se refirió a Coutinho argumentando que "el club está contento con él, tiene contrato y seguirá, salvo que paguen la cláusula. Contamos con él porque es un futbolista diferente "comentó.

Y sobre un hipotético regreso de Neymar al Camp Nou, volvió a matizar que "no es posible que venga el brasileño porque tenemos otro proyecto deportivo con Dembéle y Coutinho. Estamos contentos con lo que tenemos. Dembélé tiene un nivel superior al de Neymar. Es mucho mejor jugador que Neymar", zanjó.