Bartomeu confirma que llegará un recambio para Luis Suárez: "Rodrigo está sobre la mesa"

"Algún recambio vendrá, no sé si del Barça B o de fuera", dijo el presidente del Barcelona.

Josep Maria Bartomeu, presidente del FC , habló este lunes durante una gala organizada por Mundo Deportivo, en la que el directivo azulgrana ha repasado la actualidad del conjunto culé al subir al escenario para recibir un premio de Lionel Messi (Trofeo MVP de ). En ese sentido, Bartomeu aseguró que Rodrigo Moreno, delantero del , está "sobre la mesa" como posible reemplazo del lesionado Luis Suárez.

EL VESTUARIO NO QUIERE LA VENTA DE RODRIGO

Consultado sobre el fichaje de Rodrigo, Bartomeu respondió: "No hablamos de jugadores que son de otros equipos. Pero su nombre está sobre la mesa de los técnicos. Y algún recambio vendrá, no sé si del Barça B o de fuera. Me gustan muchos jugadores".

Cabe recordar que la "Operación Rodrigo" está más caliente que nunca. De hecho, Anil Murthy, presidente del conjunto Che, ha viajado este lunes a la Ciudad Condal para terminar de cerrar la cesión del jugador internacional, según ha informado 'Superdeporte'.

Por otro lado, Bartomeu dijo que Messi "acabará en el Barça cuando él quiera, su relación con el Barça es de por vida. Le queda mucho fútbol aquí. Queda mucho Leo Messi. Disfrutemos de él".

Por último, sobre el andar del Barcelona de Quique Setién, aseveró: "No estoy preocupado. Estamos trabajando y esforzándonos. Está todo abierto, LaLiga, la Champions... Los culés nos preocupamos de nuestro equipo. Venimos de una derrota, pero viene la Copa con el , LaLiga... esto no para. Tenemos un nuevo entrenador, Setién, y tenemos confianza en lo que está haciendo".