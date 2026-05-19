Bart van Rooij (FC Twente) está abierto a un traspaso dentro de la Eredivisie: «Que ese club se ponga en contacto conmigo»

Bart van Rooij, lateral derecho de 24 años del FC Twente, se muestra abierto a fichar por el PSV, según declaró a Voetbal International.

El PSV, que ya sigue a Mats Rots y Ruud Nijstad, busca un sustituto para Sergiño Dest.

Al preguntarle el periodista Geert-Jan Jakobs por esa vacante, Van Rooij responde sin rodeos: «Sin duda, sería una opción para mí».

«Estoy abierto a jugar en el extranjero, en otra liga. Pero jugar en el campeón de los Países Bajos y ganar experiencia en la Champions también es muy interesante. Ahora no es el momento, pero el PSV puede contactarme», concluye el lateral.

Su cláusula con el Twente vence en 2028 y Transfermarkt lo valora en 9 millones de euros.

Llegó al Twente en 2024 procedente del NEC Nijmegen por solo 900 000 euros y ya suma 82 partidos oficiales con los Tukkers.

A pesar de su juventud, ya cuenta con 170 partidos oficiales con el NEC.