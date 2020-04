Barrios, entre el recuerdo de Madrid y el reclamo a Guillermo Barros Schelotto

Wilmar se refirió a su paso por Boca y aclaró algunas polémicas que lo rodearon en los días previos a aquella final ante River.

Wilmar Barrios fue uno de los emblemas de Boca durante la era de Guillermo Barros Schelotto y dejó un grato recuerdo en el hincha. Sin embargo, sus últimos días en el club estuvieron rodeados de polémicas que terminaron potenciándose con aquella expulsión ante River en la final de la . Es por que a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, el volante colombiano decidió salir a desmentir aquellos rumores.

"Me fastidié cuando se empezaron a decir cosas de mí, cuando se empezaron a inventar cosas. Nadie sabía qué era lo que pasaba adentro del vestuario. Y yo nunca fui de salir a hablar, no me gusta. Yo siento que de la puerta para adentro sí me respaldaron. Faltó que Guillermo, como cabeza del grupo, de pronto lo hiciera para afuera, porque ellos (el CT) sabían realmente lo que estaba pasando", expresó Wilmar en una charla en el canal de YouTube de Federico Bulos. ¿Qué era lo que se decía? Que no quería jugar y que inventaba molestias para no estar en la cancha. "En este deporte podés tener muchas cosas buenas y tal vez por un solo error te pueden crucificar. Creo que en el último tramo me ha sucedido eso", agregó.

"Eso que dijeron después de esa final, de que algunos futbolistas pidieron el cambio, es totalmente falso. Todos querían estar y todos querían jugar. Hasta se enojaron los que quedaron afuera del banco. El ejemplo es Pablo Pérez, que lesionado y todo quería seguir jugando", comentó, también. El tiempo pasa, pero el recuerdo de Madrid todavía sigue presente en los protagonistas...