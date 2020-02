Barnett: “Se escribe mucha basura sobre Bale, claro que habla español"

En una entrevista en ‘As’, el representante del galés asegura que Gareth no tiene ningún problema con Zidane

Por las claras. En una amplia entrevista concedida al diario ‘As’, el agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, habla de la situación de su representado en el . Y la verdad que el agente del galés, lejos de esconderse, hace una defensa a ultranza de su representado. Preguntado por esa costumbre suya de marcharse antes de que los partidos terminen, como el otro día ante la , Barnett se pregunta “¿qué problema hay? Quería llegar a su casa sin tráfico. No se le puede matar por eso. El equipo perdió y él estaba muy enfadado", dijo.

Además, Barnett explica que "Bale ama el Real Madrid, sin importar lo que se diga de él. Se escribe mucha basura sobre Gareth. Como que no habla español. ¡Sí que habla español! Los que dicen eso no le conocen, quedan como completos idiotas hablando sobre alguien a quien no conocen. La semana pasada coincidió en mi oficina con Saúl, al que también represento. Se sentaron durante 10 o 15 minutos hablando en español, sin ningún problema. No necesita probar que habla bien español”. comentó el argente.

Y sobre la relación existente entre Zidane y Bale, Barnett asegura que “no hay ningún problema entre Zidane y Gareth. La gente escribe sobre eso, yo ya me rindo; no me importa”. Y de los que aseguran que sólo juega los partidos que quiere, indica que “deberían callarse la boca. Es mejor no decir nada y dejar que la gente dude de si eres idiota, que abrir la boca y confirmar que eres un idiota. Y esa gente es idiota” explica de manera contundente

Barnett reconoce en la entrevista que Bale pudo marcharse a . “Tenía una oferta imposible de rechazar, pero el Madrid no quiso venderlo. El club chino no podía pagar lo que el Madrid pedía de traspaso”. Por último, Barnett comenta que, pese a que dijo que Bale ganaría un día el Balón de Oro, “ahora es poco probable”.