Barcelona y Juventus pactan el intercambio Arthur por Pjanic y 10 millones; el brasileño se lo piensa

Ambos clubes sientan las bases del intercambio de Arthur por Pjanic y 10 millones de euros mientras se estrecha el cerco al brasileño.

MERCADO

Arthur Melo puede estar viviendo sus últimos días como futbolista del . El club azulgrana, presionado por una situación financiera al límite, entiende que debe desprenderse de uno de sus jugadores más cotizados para reducir el impacto de la crisis del COVID-19 en la tesorería y no cerrar el año con pérdidas. Tanto es así que el Barcelona ya ha establecido las bases del acuerdo con la , principal pretendiente del brasileño, y el pase ya está sólo pendiente del sí del jugador, hasta la fecha poco dispuesto a cambiar de aires.

Arthur a cambio de Pjanic y 10 millones de euros

Este acuerdo implica que Miralem Pjanic haga el camino inverso al brasileño y se convierta en jugador del Barcelona poco después de que Arthur se enfunde la camiseta bianconera según el plan establecido. Ningún otro jugador de ninguno de los dos equipos entrará en la operación al no haber consenso en la valoración de jugadores como De Sciglio o Rugani y el escaso interés de los juventinos en Rakitic, Vidal o Semedo. En este contexto cabe señalar que si la negociación se ha acelerado en los últimos días no es tanto por la derrota de la Juventus en la final de la Coppa sino porque falta sólo una semana para el 30 de junio, fecha en la cual acabará el año financiero y con ella también la posibilidad de que el Barcelona cierre con pérdidas.

El club catalán hace semanas que tiene un acuerdo con Pjanic y está a la espera de que la Juventus logre lo propio con Arthur para cerrar definitivamente la operación, traspasarle antes del 30 de junio y proceder con la compra del centrocampista bosnio a partir de 1 de julio por una cantidad todavía pendiente de pactar con el club piemontés. A nivel de despachos la gran novedad es que en los últimos días los clubes han encontrado un consenso en cuanto a la tasación de uno y otro y finalmente los italianos se han comprometido a poner 10 millones de euros sobre la mesa para ejecutar el intercambio entre Arthur y Pjanic.

Arthur, una venta por motivos extradeportivos

Es decir, si el año pasado ya realizó un intercambio con un precio ficticio con el con Jasper Cillessen y Norberto Neto esta vez hará lo mismo pero con uno de los jugadores más cotizados de la plantilla y con un pellizco de millones de por medio, lo cual debe fortalecer al cuadro azulgrana a la hora de seguir reforzándose este verano.

Sin embargo, Arthur sigue empecinado en no escuchar ofertas. No es sólo una cuestión económica visto que el brasileño no es uno de los mejor pagados de la plantilla del Barcelona y que la Juventus quiere y puede mejorar sus emolumentos. El jugador se encuentra muy a gusto en la capital catalana y sólo contemplaría cambiar de aires en caso de que el Barcelona diera muestras públicas de no contar con él algo que todavía no ha sucedido si bien ayer Quique Setién le dio un toque admitiendo que "puede que todo ello le afecte" y revelando que "tenemos que hablar con él porque le necesitamos centrado".

Barça y Juve, seguros de poder convencer a Arthur

Paralelamente hoy Mundo Deportivo asegura que el jugador finalmente está mostrando cierta predisposición a cambiar de aires e incluso añade que estaría a la espera de una última propuesta por parte de la Juventus, el último escollo antes de la fumata blanca. O bianconera, mejor dicho, porque tanto Barcelona como Juventus se muestran convencidos de que podrán convencer al brasileño. El final del culebrón, en todo caso, será antes de una semana porque el interés del Barcelona no es tanto vender a Arthur como hacerlo antes del 30 de junio.