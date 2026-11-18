Cómo ver el Barcelona vs Servette con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 5 19 nov 2026 - 15:00 Estadi Johan Cruyff

El Barcelona recibe al Servette femenino en el Estadi Johan Cruyff en la Champions League femenina de la UEFA. El equipo de Pere Romeu busca mejorar tras una racha de resultados dispares tanto en la competición nacional como en la europea.

El Barcelona afronta este encuentro en la segunda posición de la clasificación de la Champions League femenina, un puesto que refleja su calidad, pero también la presión de mantenerse al ritmo de los equipos de cabeza. Su resultado más reciente en la fase de liga fue un empate 1-1 ante el Arsenal femenino, en un partido en el que dominó la posesión, pero no logró marcar el gol de la victoria.

El Servette llega en un momento complicado. El equipo de Cristian Toro Maspero ocupa el 14.º puesto en la clasificación de la Champions League femenina y ha tenido problemas para mantener la regularidad: ha perdido tres de sus últimos cinco partidos en la competición. La abultada derrota por 8-0 ante el Lyon y el 5-1 encajado frente al HB Køge ponen de manifiesto la diferencia que le separa de los clubes europeos más fuertes.

El Barcelona también ha mostrado cierta vulnerabilidad recientemente en la Liga F. El empate 1-1 ante el Deportivo de A Coruña el pasado fin de semana interrumpió una buena racha en la competición nacional, que incluía una victoria por 5-1 sobre el Madrid Femenino y un triunfo por 4-0 en el campo del FC Badalona.

El Servette sí consiguió una victoria por 5-1 ante el Oud-Heverlee Leuven a finales de octubre, su resultado más destacado de la temporada hasta ahora. Otra cuestión muy distinta es si podrá repetir esa actuación ante un Barcelona que juega en casa.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este partido de la Champions League femenina.

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